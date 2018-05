Arabia Saudita-Italia 1-2: un errore di Zappacosta riapre il match

Il nuovo corso di Mancini inizia con il piede giusto. Le reti di Balotelli e Belotti affondano l'Arabia Saudita, che da par suo si consola con il gol di Alshehri LE FORMAZIONI - L'Italia si schiera come già preventivato alla vigilia, con il 4-3-3, ma la sorpresa è Florenzi che...

Italia ok, ma che fatica. Finisce 2-1 contro l'Arabia

L'Arabia Saudita riapre i giochi a San Gallo grazie a un clamoroso regalo della difesa azzurra. Zappacosta scivola a centrocampo e spiana la strada ad AlSheheri. L'esterno salta Donnarumma, uscito sulla propria trequarti nel tentativo di fermare l'avversario, e deposita in rete a porta sguarnita.

