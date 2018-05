Arabia Saudita-Italia, brutto striscione: "Il mio capitano è di sangue italiano"

Il nuovo corso di Mancini inizia con il piede giusto. Le reti di Balotelli e Belotti affondano l'Arabia Saudita, che da par suo si consola con il gol di Alshehri LE FORMAZIONI - L'Italia si schiera come già preventivato alla vigilia, con il 4-3-3, ma la sorpresa è Florenzi che...

Italia ok, ma che fatica. Finisce 2-1 contro l'Arabia

Verona, non solo Bologna su Fares. Idea per SPAL, Parma e Genoa

Dg Fiorentina: "Badelj via. Sportiello? Faremo altre scelte"

Spal, in arrivo Gomis jr

Damiani su Karamoh: "Piace a molti ma l'Inter non lo cede"

Lazio, Tare: "Nessuna offerta per Milinkovic-Savic. Immobile resta"

Spal, per la difesa spunta l'idea Silvestre. Piace anche Magnani

Roma, Coric: "Ho fatto di tutto per essere qui. Modric il mio idolo"

Italia ok, ma che fatica. Finisce 2-1 contro l'Arabia

Empoli, tentativo per confermare Gabriel. Intanto il titolare sarà Provedel

Udinese, caccia alla punta: contatti per Pinamonti e Cerri

Brutto episodio durante la partita fra Arabia Saudita e Italia, con uno striscione comparso nello stadio di San Gallo che recita: "Il mio capitano è di sangue italiano", ora mezzo oscurato con solamente al seconda parte. Probabile il riferimento alla possibilità che Mario Balotelli potesse indossare la fascia da capitano in caso di assenza di Bonucci.

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy