Arbitri disastrosi in questi quarti di finale: Ceferin faccia un passo indietro

Non c'è solo l'intervento di Benatia su Lucas Vazquez che ha suscitato tanto clamore. Un episodio interpretabile, certo, ma non il più grave. C'è soprattutto tanto altro, ci sono troppe scelte sbagliate che hanno messo in evidenza l'impossibilità per l'UEFA di andare avanti su questa strada. Le direzioni arbitrali in questi quarti di finale di Champions League sono state complessivamente negative ed è giusto che l'organo che governa il calcio europeo ne prenda atto.

Due sere fa, ad esempio, il Barcellona avrebbe meritato di giocare in dieci dal dodicesimo della ripresa, quando l'arbitro francese Turpin - che ha concesso il rigore solo dopo un colloquio con gli assistenti - ha sanzionato solo con un giallo l'intervento di Piquè su Dzeko che era chiaramente da rosso. Un errore di valutazione che poteva costare la qualificazione ai giallorossi, al pari delle sviste dell'olandese Danny Makkelie, il direttore di gara del match d'andata che dopo 9 minuti, col risultato ancora fermo sullo 0-0, negò ai giallorossi un rigore netto per fallo di Semedo su Dzeko. E non sanzionò nemmeno l'intervento di Umtiti su Pellegrini: che non era altrettanto netto ma poteva starci.

Guai però a pensare che si tratti di una crociata contro le italiane come accennato nella serata di ieri da Agnelli, anche se il club bianconero ha dovuto fare i conti pure con l'intervento sospetto Carvajal-Cuadrado del match d'andata. Perché due sere fa anche Fazio avrebbe dovuto concludere la sua partita con largo anticipo e perché, in tutto questo tam-tam mediatico, la decisione più assurda è stata presa contro il Manchester City. Inspiegabile la decisione di annullare il 2-0 di Sané annullato per un errato disimpegno di Milner, un errore a cui il VAR avrebbe potuto rapidamente porre rimedio.

Già, proprio la VAR. Quello strumento tanto bistrattato in Italia che però grazie all'Europa abbiamo la possibilità di rivalutare. Lo scorso 26 febbraio Alexander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha detto che è troppo presto per implementare questa tecnologia in Champions. Che c'è bisogno di ulteriore sperimentazione. Disamina smentita dai fatti, da questi disastrosi quarti di finale: la speranza è che possa fare presto un passo indietro.