Il quotidiano Tuttosport riprende alcune indiscrezioni rilanciate da O'Jogo e spiega come lo Sporting Lisbona stia valutando di cedere i 'naming rights' dello stadio José Alvalade a Cristiano Ronaldo e al suo brand, in un futuro non troppo lontano. L'obiettivo è chiaro ed è legato alla crescita dei ricavi, con lo stesso CR7 che potrebbe addirittura chiudere la carriera proprio nel suo primo club. Intanto emergono già le prime indiscrezioni riguardanti la possibile nuova denominazione: da Arena CR7 a Estadio Cristiano Ronaldo fino a Alvalade CR7.