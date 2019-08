Arezzo-Roma, le formazioni dell'amichevole: Dzeko guida l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A otto giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa, la Roma di Paulo Fonseca scende in campo per un ultimo test amichevole contro l'Arezzo. Queste le formazioni ufficiali della sfida dello Stadio Città di Arezzo, in programma alle 19.30, con Edin Dzeko a guidare ovviamente l'attacco di Fonseca dopo il rinnovo di ieri coi giallorossi:

Arezzo (4-4-2): Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Sereni; Belloni, Volpicelli, Buglio, Rolando; Cheddira, Mesina. A disp.: Casini, Mosti, Basit, Foglia, Maestrelli, Fracassini, Sbarzella, Caso, Bruschi, Sussi, Raja, Daga. All.: Daniele Di Donato

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Zaniolo, Perotti; Dzeko. A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Mancini, Spinazzola, Pellegrini, Schick, Kluivert, Antonucci, Defrel. All.: Paulo Fonseca