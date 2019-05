© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Sala, terzino dell'Arezzo, parla dell'esperienza con l'Under 20 azzurra e del ritorno all'Inter, società che ne detiene il cartellino e in cui è cresciuto: "La maglia azzurra è la cosa più bella che mi sia capitata nel calcio, più della Nazionale non c'è nulla a livello emotivo, rappresentare il Paese è un orgoglio enorme. Per quanto riguarda il Mondiale, io ci spero. E' una cosa che capita una volta nella vita, sono in pochi a farlo. Vedremo cosa succederà, spero di andare. Se non sarà così, sono sicuro che la Nazionale disputerà comunque una gran bella competizione. Obiettivi? Chi mi conosce bene lo sa. L'ho sempre detto qual è il mio obiettivo. In testa ho una cosa sola: giocare a San Siro con l'Inter. L'unico pensiero che mi sento di dire è questo. Non so quando, non so se mai succederà perché se si guardano i dati, in pochissimi ci riescono. Io fin quando posso voglio crederci, giocare in casa sarebbe il massimo. E' il mio vero sogno".