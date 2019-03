Argentina, brutti voti per Dybala e Lautaro. Promossi Pezzella e Musso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In Argentina, dopo la vittoria sofferta della Nazionale contro il Marocco (1-0) in amichevole, adesso è il momento dei giudizi. Diversi giocatori - si legge su Diario Olé - hanno superato l'ultimo test prima della Copa America, mentre altri potrebbero non essere riusciti a convincere il ct Scaloni. Tra i vari voti assegnati ai giocatori che militano in Serie A, spicca in particolar modo il 4 di Paulo Dybala. Per l'attaccante della Juventus si parla di "un'altra opportunità sprecata. Ha creato poco, senza mai calciare verso la porta avversaria". Voto negativo anche per De Paul (4, Udinese) e Lautaro Martinez (5, Inter), "sempre alla ricerca della posizione giusta in campo". Promossi invece Musso (6, Udinese), che ha debuttato tra i pali con la maglia dell'Argentina "dando sicurezza nei 25' in campo", e il capitano Pezzella (capitano anche con la maglia della Fiorentina) che si è fatto valere nelle azioni principali della gara, oltre che in avanti con un'azione pericolosa.