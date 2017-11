Argentina, gli occhi delle big puntati su Rosales: il talento sparring partner

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhi puntati sull'Argentina e non solo per la squadra di Sampaoli che nonostante le difficoltà sarà tra le protagoniste del prossimo Mondiale. A catalizzare l'attenzione continua ad esserci il giovane talento del Boca Juniors Matias Rosales. Il nazionale Under 20 sarà parte della selezione che farà da sparring partner ai titolari dell'albiceleste nei prossimi impegni di Messi e compagni, e le sirene del mercato continuano a risuonare nella sua direzione. L'Inter e la Juventus in Italia sono sulle sue tracce da diverse settimane, anche se la concorrenza è ampia e danarosa in giro per il vecchio continente.