Argentina, gol e assist: il Cholito festeggia sotto gli occhi del Cholo

Qualche giorno fa la prima convocazione con l'Albiceleste, stasera il primo assist e pure il primo gol della stagione. Il tutto sotto gli occhi di papà Cholo, spettatore d'eccezione allo stadio Franchi. Domenica difficile da dimenticare per Giovanni Simeone, tra i principali protagonisti del 6-1 rifilato dalla Fiorentina al ChievoVerona.

L'attaccante argentino ha mostrato subito un'invidiabile condizione fisica, facendo a sportellate per un tempo con la coppia avversaria Tomovic-Rossettini per poi scatenarsi nella ripresa. Altruista come un esterno, basti vedere la lunghissima rincorsa sulla fascia sinistra per servire a Benassi il cross del 3-0. Letale come un bomber che si rispetti, quando - a giochi ormai fatti, in pieno recupero - ha ancora la fame giusta per arrotondare definitivamente il risultato su invito di Eysseric.

La Fiorentina dei giovani terribili di Pioli vince e convince al suo esordio stagionale. Merito del classe '95 Simeone, merito del classe '97 Chiesa, merito anche dei suoi coetanei Milenkovic e Gerson. E ancora non si è visto il vero Pjaca (classe '95)...