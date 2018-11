Argentina, Icardi: "Il gol mi mancava. Spero di continuare così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il suo primo gol con la maglia dell'Argentina, Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Fox Sports Argentina: " Il gol mi mancava, lo stavo aspettando e sono felice. Per una punta non è facile stare senza segnare, si creano molte chiacchiere. Ma ora spero solo di continuare così. Siamo davvero un ottimo gruppo, possiamo crescere tanto e siamo felici del lavoro di Leo (Scaloni), Walter (Samuel), Pablo (Aimar). Poi è chiaro che sarà la dirigenza della federazione ha decidere il loro futuro, ma io posso dire che ora in nazionale c'è un clima che prima non ravvisavo. Adesso ci sentiamo tutti a nostro agio, si è creato un qualcosa di molto importante. Io ho vissuto anche la precedente gestione e non ho mai visto l'amicizia e l'unione che c'è adesso tra di noi. Messi? Lui è il migliore al mondo e tutti noi speriamo che torni con noi, soprattutto in vista della Coppa America".