Argentina, Icardi out dai preconvocati? I tifosi spingono per Maurito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi deve essere il 35esimo calciatore a far parte della lista dei preconvocati? Questa la domanda del sondaggio di TycSport, emittente argentina che quest'oggi ha svelato in anteprima la lista dei 34 giocatori che verranno preconvocati dal ct dell'Argentina Sampaoli a maggio in vista di Russia 2018 (CLICCA QUI!)

L'attuale commissario tecnico albiceleste non ha ancora sciolto le riserve sull'ultimo nome da portare con sé e, per questo motivo, è stato lanciato il sondaggio a cui hanno risposto quasi 5000 argentini. Icardi il più votato, seguono Ponzio, Centurion, Garay e Aleyandro Gomez.