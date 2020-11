Argentina, infortunio muscolare per Pereyra: anticipato il ritorno a Udine

Non è durato molto il ritorno in Nazionale per il centrocampista dell'Udinese Roberto Pereyra. La federcalcio argentina ha reso noto che il calciatore ha lasciato il ritiro per un infortunio subito nell'ultimo match di campionato: "Il calciatore Pereyra non parteciperà alle prossime due partite dell'Argentina per una lesione muscolare alla gamba sinistra subito nel corso delle attività col proprio club di appartenenza".