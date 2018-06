Argentina-Israele non si giocherà. Vince il boicottaggio palestinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vince il boicottaggio, Argentina-Israele non si giocherà. Inizialmente in programma sabato prossimo alle 20,35 presso il Teddy Kollek Stadium di Gerusalemme, l'amichevole è stata fortemente criticata dall'opinione pubblica argentina e internazionale. In particolare, Husni Abdel Wahed, ambasciatore palestinese in Argentina, aveva dichiarato nei giorni scorsi: "Sarebbe come celebrare l'anniversario dell'occupazione delle Malvinas, sarebbe un'aberrazione, una mancanza di rispetto e un'aggressinoe al sentimento del popolo argentino".

La Seleccion, in queste ore in ritiro a Barcellona, sarebbe inoltre stata fatta oggetto di diverse minacce negli ultimi giorni. Dirette anzitutto a Messi, con Jibril Rajoub, presidente della Federcalcio palestinese, che aveva spiegato: "La partita di Gerusalemme sarà usata come strumento politico. Spero che lui non venga". E diversi palestinesi, anche via Twitter (dove ha preso subito piede il topic #ArgentinaNoVayas), hanno minacciato di bruciare la maglia del numero 10 del Barcellona. Inoltre, negli ultimi giorni, un gruppo di palestinesi avrebbe preso di mira il ritiro catalano dell'Argentina, mostrando maglie macchiate di sangue.

Ora, la decisione: Argentina-Israele non si giocherà. Manca un comunicato ufficiale dell'AFA, ma arrivano conferme molto importanti: la notizia della decisione di non disputare la partita è stata annunciata dal portale online di Olé, il principale quotidiano sportivo del Paese. E confermata da quelli di Clarín e Página/12, con La Nación (che per ora non riporta la notizia) tra i più diffusi e autorevoli giornali argentini.

Adesso, l'Argentina partirà direttamente per la Russia, senza passare da Gerusalemme. In ottica preparazione, Jorge Sampaoli spera di trovare un avversario per disputare un'ultima amichevole prima della partenza alla volta del mondiale.