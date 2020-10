Argentina, Lautaro si è allenato regolarmente: sarà titolare in tandem con Messi

Lautaro Martinez si è allenato regolarmente con la Nazionale argentina. L’attaccante nerazzurro, come si apprende dai suoi social, ha svolto la seduta odierna e a breve partirà con la squadra alla volta della Bolivia per il match di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022. A completare l’attacco con l’interista non ci sarà, però, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala, che non è stato convocato. Tutto lascia pensare, dunque, che il nerazzurro sarà titolare in tandem con Lionel Messi.