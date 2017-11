Argentina, Messi: "Mai detto di non volere Icardi. Dybala? Tutto chiarito"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dal quotidiano argentino Olé, Lionel Messi parla così dei compagni di squadra Icardi e Dybala, finiti nel mirino della critica: "Di Icardi è stato detto che non volevamo che venisse alla Nazionale. Non ho mai deciso se doveva venire o meno un giocatore. Adesso sta venendo fuori che tutto quello che si è detto erano menzogne. Mai ho detto di non volere Maurito in Nazionale, né ho fatto fuori altri giocatori. Dire ai grandi giocatori che giocano solo perché sono amici di Messi è una mancanza di rispetto, ed è anche una menzogna perché non gestisco la nazionale".

Infine: "Con Dybala non c'è nulla da precisare. Ho capito quello che intendeva dal primo momento", il Messipensiero dopo le parole del connazionale, che aveva parlato di come fosse difficile per lui giocare con la Pulce.