Argentina nerazzurra: Spalletti deve trovare l’alchimia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la grande delusione della mancata convocazione al Mondiale di Russia, tanto Mauro Icardi quanto Lautaro Martinez sono parte integrante del nuovo corso dell’Argentina. Nonostante i rispettivi infortuni che hanno impedito a Spalletti di utilizzarli nella trasferta di Bologna, i due sono rimasti a far parte della spedizione del ct ad interim Scaloni a dimostrazione del fatto che la Selección albiceleste conta sulla simbiosi che la coppia nerazzurra sta cercando di costruire nella propria esperienza milanese. In attesa di comprendere le tempistiche della loro esplosione congiunta in nerazzurro, in Argentina non ci sono dubbi sul fatto che la nazionale possa tornare ad avere una connotazione interista dopo i fasti del passato. A Spalletti il compito di creare l’archimia tattica che ha fatto faville in estate e che merita una conferma e uno sviluppo ora che si è iniziato a fare sul serio.