Argentina, Olé lancia l'allarme: "Vogliono escluderci dai Mondiali"

Arriva il report del Giudice Sportivo di Serie B dopo le due semifinali d'andata dei playoff. Un turno di stop (con 1.500 euro di multa) è stato comminato ad Andrea Settembrini del Cittadella "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria;...

"Vogliono farci fuori". È questo il grido di allarme che Olé lancia ai tifosi dell'Argentina. La cancellazione dell'amichevole contro Israele potrebbe infatti costare cara alla Seleccion . Secondo il quotidiano, la COMTEC, incaricata di organizzare la partita, sono pronti a viaggiare per Zurigo con l'obiettivo di ottenere dalla FIFA l'esclusione di Messi e compagni da Russia 2018. Il motivo? L'annullamento dell'amichevole, secondo la tesi della compagnia, sarebbe stato dovuto a una "discriminazione religiosa". Del caso sarebbero incaricati gli stessi avvocati che seguirono il caso O.J. Simpson.

