Argentina, verso l'Italia: oggi è il giorno di Messi. Sampaoli col 4-3-2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Finalmente Messi". Il portale argentino Olé celebra l'arrivo nel ritiro della Nazionale della stella del Barcellona. Proprio in queste ore la Pulce ha infatti raggiunto l'Albiceleste a Manchester, dove venerdì affronterà l'Italia in amichevole. Nel pomeriggio il primo allenamento in vista degli azzurri e della Spagna. Intanto, Sampaoli pensa di schierare i suoi col 4-3-2-1 e con Messi attesissimo protagonista in entrambe le partite.