Ariaudo sfortunato, Sassuolo avanti al 45esimo. Fischiato il Frosinone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' finito 0-1 il primo tempo di Frosinone-Sassuolo, sfida valida per la 16esima giornata di Serie A. Un risultato che è stato sbloccato nei secondi finali, quando Duncan è riuscito ad affondare sulla corsia destra e ha battuto Sportiello grazie alla sfortunata deviazione di Ariaudo.

Ritmi bassi, qualche occasione, poca precisione. Allo Stirpe, la sfida s'è aperta con una occasione per parte: uno spiovente di Di Francesco sul quale Babacar non è arrivato per un soffio e una punizione da quasi trenta metri di Ciano finita non troppo distante dalla porta difesa da Consigli.

La squadra di De Zerbi come prassi ha fin da subito provato a costruire dalla difesa, ma il Frosinone già con i suoi attaccanti ha esercitato un buon pressing rendendo più complicate le trame di gioco degli ospiti: che hanno qualità tecniche più importanti, ma sono stati anche più imprecisi. Duncan ha tentato un paio di soluzioni personali senza successo, Babacar s'è mosso molto ma non è mai riuscito nella giocata giusta. E allora al 23esimo sono stati i padroni di casa a costruire la prima vera occasione da rete: cross dalla sinistra di Zampano e colpo di testa di Ciofani, che ha anticipato i difensori neroverdi, impattato bene il pallone ma non ha sorpreso Consigli.

Dopo la mezz'ora, la squadra di Longo è riuscita ad alzare di più il baricentro. Il merito è soprattutto di un Joel Campbell che dopo aver trovato la sua zona di campo sulla corsia destra è stato bravo a entrare più nel vivo del gioco. Sono così cominciate a fioccare occasioni potenzialmente pericolose per i padroni di casa: punizioni dalla trequarti, corner in serie. A conti fatti, però, Consigli non ha corso grossi pericoli e allo Stirpe al 44esimo è stato il Sassuolo a passare: affondo sulla corsia destra di Duncan, che ha eluso una marcatura, trovato la deviazione di Ariaudo e battuto un incolpevole Sportiello. Un gol che il pubblico ciociaro non ha per nulla digerito: dopo la fine della prima frazione, copiosi i fischi del pubblico indirizzati a Longo e ai suoi ragazzi.