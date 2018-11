Arma letale Icardi. L'atteggiamento del capitano è luce per questa Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

Di spunti e considerazioni, la partita fra Inter e Barcellona terminata 1-1, ne ha lasciati in dote parecchi. Ed è impossibile non partire proprio da chi l’ha deciso, questo risultato. Ovvero Mauro Icardi: lo scorso anno, quando i nerazzurri erano in piena lotta Champions con la Lazio, si faceva un gran parlare del fatto che Maurito mai avesse calcato un campo contornato dalle stelle della massima competizione europea. A ragione, a quanto pare. Perché sebbene il capitano nerazzurro abbia ascoltato dal vivo la nota musichetta solo a quasi 26 anni, il campo racconta di un giocatore a suo agio in questo affascinante palcoscenico. E i numeri sono lì pronti a dimostrarlo. Ma oltre le statistiche (3 gol in 4 partite) c’è pure tanto altro. Non dal punto di vista del gioco collettivo, in quello il 9 può e deve migliorare. Ma da quello della personalità. Perché perdere col Barcellona ci può stare, mentre una reazione come quella vista ieri, dopo un gol spezzagambe e 90 minuti di pioggia incessante, non era scontata.

ARMA LETALE - Questione di carattere e personalità, come detto. Doti che certamente Icardi non ha mai ignorato. D’accordo l’impatto di Lautaro Martinez e la voglia di trasformare quel pallone al limite dell’area in qualcosa di positivo. Ma vogliamo parlare del come Icardi lo ha lavorato, quel pallone? Ripetiamo, dopo un gol che poteva avere l’effetto di un taser sul provato 11 nerazzurro. Per di più in mezzo a Pique e Lenglet, due non proprio scarsi, e Ter Stegen. Icardi ha atteso quel secondo in più, che a tanti sembrava di troppo. Ma che è stato utile per far ‘sedere’ l’ex Siviglia e creare luce fra la palla e la porta. San Siro in tripudio e con l’idea di aver fatto l’impresa.

ICARDI TRACCIA LA STRADA - Ma a Icardi, come sottolineato da Spalletti in conferenza stampa post partita, questo non è bastato. E l’immagine della sua 9 che si piega a raccogliere il pallone in fondo alla rete è emblematica della sua voglia di provare addirittura a vincerla, nonostante tutto. Gesti che possono passare inosservati al pubblico festante, ma non di certo a Spalletti. E di conseguenza alla squadra. Che se continuerà ad avere questa voglia di portare a casa i risultati potrà davvero dire la sua, in questa Champions. Magari non fino in fondo. Ma in fatto di credibilità questa Inter ha già dato le risposte che in tanti andavano cercando.