Armen Gyulbudaghyants, ct dell'Armenia che nel tardo pomeriggio affronterà l'Italia, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro gli azzurri: "Il nostro presidente federale ha detto che possiamo batterli, non mi ha messo in imbarazzo. Qualche mese fa abbiamo battuto l'Italia nel calcio a 5 e possiamo farlo anche sul campo grande. Anche se l'Italia è fortissima e con Mancini ha cambiato filosofia, ora attacca con più coraggio e gioca bene".