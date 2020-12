Arriva anche la firma di Morata: 3-0 Juve, record personale in Champions per lo spagnolo

Mancava la firma di Alvaro Morata ed eccola arrivare puntuale. La Juventus dilaga sulla Dinamo Kiev e si porta sul 3-0. Ancora protagonista Chiesa, che riceve da McKennie e serve Morata a centro area: lo spagnolo si aggiusta il pallone e poi apre il piattone. Terzo gol Juve, sesta rete per l’ex Atletico Madrid in questa Champions League: è record per lui, che aggancia Haaland in vetta alla classifica marcatori.