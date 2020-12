Arriva gennaio, Roma fai attenzione: dall’infortunio di Zaniolo al 7-1 del Franchi

La Roma è tornata ieri ad allenarsi a Trigoria dopo i 5 giorni di break concessi di Paulo Fonseca. Uno stop di un giorno in più rispetto alla maggioranza delle altre squadre di Serie A perché il tecnico portoghese prima di Natale aveva notato tanta stanchezza nei suoi uomini. L’ex Shakhtar, dunque, per cercare di ripartire così come il 2020 è concluso ha optato per un po’ di relax in più vista anche l’assenza di domenica contro la Sampdoria di Spinazzola e Mirante per via di due lesioni ai flessori. Fonseca poi vorrà invertire un trend decisamente negativo che ha caratterizzato la Roma americana. Gennaio, infatti, dalla stagione 2011-12 è sempre stato un mese difficile per i giallorossi nonostante dai calendari spariscano le competizioni europee. Di 47 partite disputate nelle ultime nove stagioni in questa parte dell’anno sono a malapena 21 le vittorie e ben 12 le sconfitte. Troppe, quest'ultime, e che spesso e volentieri sono coincise con l’infrangersi verso un muro di tutti i sogni creati nella prima parte della stagione. Mai la Roma è riuscita a fare un percorso netto. Ci si è avvicinata due volte: la prima con Garcia nel 2013 quando delle sei partite giocate a gennaio, perse solo quella con la Juventus per 3-0 e due anni dopo quando sulla panchina sedeva Luciano Spalletti e sempre i bianconeri si rendevano protagonista dell’unica sconfitta nelle 5 gare del mese che sta per entrare.

Prima dell’avvento di Fonseca con Di Francesco in panchina ci fu anche il 7-1 in Coppa Italia rimediato al Franchi contro la Fiorentina e allo stesso tecnico portoghese non andò meglio lo scorso anno collezionando 3 sconfitte, due di queste con la Juventus riportando anche il primo infortunio al legamento crociato di Nicolò Zaniolo. Insomma, i precedenti non fanno sorridere l’allenatore che quantomeno in questo 2021 potrà contare sul fattore Olimpico. Non ci sarà il pubblico sia chiaro, ma i giallorossi potranno sfruttare qualche ora di riposo in più perché delle 7 gare in programma ben 6 sei saranno tra le mura amiche. Solo un viaggio fuori dalla propria città vedrà impegnati Dzeko e compagni e sarà quello di Crotone, poi Sampdoria, Inter, due volte lo Spezia, il Verona e la Lazio saranno tutte all’Olimpico. Sarà abbastanza per cambiare il trend?