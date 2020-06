Arriva Hakimi e il futuro di Moses è segnato: non verrà riscattato dal Chelsea

Tuttosport oggi in edicola spiega che l'Inter non terrà Victor Moses dopo questa stagione. Il club nerazzurro ha già fatto scadere il termine per il riscatto a 12 milioni del nigeriano dal Chelsea. L'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid chiude di fatto le porte al riscatto dell'esterno destro, in una fascia dove ci sono già anche Antonio Candreva e Ashley Young.