Arriva l'UEL2. In attesa del nome, come funzionerà la terza coppa UEFA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nasce l'UEL2. In attesa di un nome più accattivante, a inizio dicembre l'UEFA ha annunciato l'arrivo di una terza competizione per club. Inizierà nel 2021, ha ottenuto l'ok della massima organizzazione continentale e dei club, si affiancherà a Champions League ed Europa League. A cui assomiglierà anche come struttura, mentre per quanto riguarda i giorni si sovrapporrà soprattutto all'Europa League: partite in programma il giovedì, a partire dalle 16.30. La struttura? Trentadue squadre, otto gruppi, in stile Mondiale classico. Passano direttamente solo le prime ma, prima degli ottavi, turno spareggi: si affronteranno le seconde dei gruppi di UEL2 e le terze classificate dei gironi di Europa Legue. 141 partite in 15 settimane. E la vincitrice accederà di diritto all'edizione successiva di Europa League.