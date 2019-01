Arrivabene via dalla Ferrari, lo aspetta la Juve? Oggi summit con Agnelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da ieri Maurizio Arrivabene non è più il team principal della scuderia Ferrari. Per lui, scrive il 'Corriere dello Sport', potrebbe presto profilarsi un futuro nella Juventus, in quel ruolo di amministratore delegato lasciato vacante da Giuseppe Marotta. Già oggi potrebbe esserci un incontro col presidente Andrea Agnelli: in Ferrari, al suo posto, è stato promosso Mattia Binotto.