Fonte: milannews.it

Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, ha commentato così le voci a proposito di una possibile offerta per acquisire la società Milan: "Questo argomento è davvero un mistero perché io ammiro davvero il Milan. È una grande squadra con giocatori straordinari, e alcuni di voi continuano a chiedermi cosa sta succedendo: probabilmente è la sesta o la settima volta in sei anni che nego l’interesse nell’acquisizione di questo grande club di calcio. Quello che sto dicendo adesso probabilmente non fermerà le speculazioni dei giornali. Continuerà il mistero? Io non lo so. Forse è un mistero italiano, chi lo sa?".