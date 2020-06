Arsenal, Arteta: "Aubameyang? Sono sicuro che troveremo l'accordo giusto"

vedi letture

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato di Pierre-Emerick Aubameyang: "Abbiamo parlato con Pierre, con la sua famiglia e il suo agente. Sono abbastanza sicuro che troveremo l'accordo giusto per tutte le parti. Penso che sia nostra responsabilità fargli sentire che questo è lo step giusto per la sua carriera. Per farlo ha bisogno di sentirsi apprezzato. Sono estremamente felice di come si sta comportando. Ho un ottimo rapporto con lui e possiamo discutere faccia a faccia di tante cose".