Arsenal, Aubameyang vuole restare: prima deve convincere Arteta. Inter alla finestra

vedi letture

Nonostante le voci di mercato ed il via libera alla cessione da parte dell'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang vorrebbe continuare la sua avventura con la maglia dei Gunners. L'attaccante ha un contratto in scadenza nel 2022, il club inglese potrebbe cedere la punta in questa sessione di mercato (piace anche all'Inter) per fare cassa. Per restare, riporta Fichajes.com, Aubameyang dovrà prima convincere Arteta.