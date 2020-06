Arsenal, avviso alle pretendenti: per Aubamyeng servono almeno 25 milioni

L'Arsenal non ha nessuna intenzione di svendere Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun infatti, i Gunners sono pronti a trattenere l'attaccante, che piace anche all'Inter, fino alla naturale scadenza del contratto, nel giugno del 2021. Per far partire Aubameyang l'Arsenal chiede almeno 25 milioni di euro.