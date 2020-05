Arsenal, Bellerin potrebbe partire: Inter e Juventus sulle tracce dello spagnolo

L'Inter continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione intorno al futuro di Hector Bellerin. Come scrive ESPN, la nuova realtà sportiva e finanziaria dei Gunners però non convince del tutto il terzino spagnolo, che starebbe guardandosi intorno in vista di un possibile addio in estate dall'Emirates, nonostante un contratto in scadenza fra 3 anni. Non solo l'Inter ma anche la Juventus sarebbero in agguato.