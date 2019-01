© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Sky Sport, l'Arsenal è pronto a sferrare l'assalto decisivo per Yannick Carrasco. Il club londinese ha manifestato interesse per l'esterno belga in forza al Dalian Yifang vista l'impossibilità di arrivare a Ivan Perisic in prestito. Sul belga ci sono anche Milan e Inter.