© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, parla così in conferenza stampa del passaggio del turno in Europa League in palio domani, al San Paolo, contro il Napoli: "Le possibilità rimangono 50 e 50. Abbiamo giocato la prima gara in casa e abbiamo vinto, ma sappiamo che giocando qui a Napoli c'è sempre una buona possibilità che loro possano vincere visto che giocano in casa. Noi comunque domani giocheremo per vincere. Questo è un grande club e ha un grande presidente e anche un grande allenatore. Carlo Ancelotti ha vinto la Champions tre volte e la storia del Napoli è una grandissima storia. Sono secondi in Serie A e giocano i quarti di Europa League. Ci sono grandi giocatori in entrambe le squadre".