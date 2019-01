© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Interrogato nella conferenza stampa pre-Cardiff, Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha parlato dell'eventuale arrivo di Ivan Perisic in Inghilterra. "Stiamo cercando per due differenti giocatori, con la possibilità che possano arrivare. Se però non ci dovessero aiutare, preferisco che non arrivino. Non so quali calciatori siano, non posso dirlo esattamente, ma servono ali che giochino a destra o sinistra".