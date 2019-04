Arsenal, Emery: "Sappiamo che sono molto forti a Napoli, ma ho fiducia"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato così della sfida di ritorno a Napoli, dove i Gunners partiranno col vantaggio dei due gol di stasera: "Ci troveremo dinanzi la qualità del Napoli e una bella atmosfera. Sappiamo che sono molto forti a Napoli, ma ho fiducia nei miei giocatori e nella mia squadra. Avremo tanto rispetto per il Napoli, ma anche tanta consapevolezza in noi. Possiamo essere felici del fatto che in casa riusciamo a ottenere buone prestazioni, sta a noi adesso migliorare anche quelle in trasferta".