Arsenal, Emery su Ramsey: "Rispetto la sua decisione, non vado oltre"

© foto di J.M.Colomo

Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, ha parlato così in vista dell'addio di Ramsey, che sarà ufficiale nel giro di qualche giorno: "Rispetto la sua decisione, totalmente. Non posso dire molto altro sulla situazione, per noi la cosa importante è che sia focalizzato sull'Arsenal, il resto è una decisione privata e solo sua. Ma sono molto felice di averlo qua con noi".