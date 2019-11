© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il The Sun fa il punto sul futuro di Isco, centrocampista del Real Madrid che non è riuscito a tornare protagonista neanche col rientro di Zidane a Valdebebas. L'Arsenal, racconta il tabloid, sta spingendo per arrivare allo spagnolo, giocatore individuato come futuro sostituto ideale di Mesut Ozil. Oltre ai Gunners, però, anche Juventus e Manchester City continuano a tenere sotto controllo la situazione dell'ex Malaga.