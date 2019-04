Arsenal show all'Emirates: il Napoli è sotto 2-0 dopo 45 minuti

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' finito 2-0 il primo tempo di Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale di Europa League. Frazione dominata dalla squadra di Emery, che ha assediato la trequarti avversaria con ripetute ripartenze e ha trafitto due volte Meret: prima con Ramsey, poi con Torreira.

Errore di Mario Rui, gol di Ramsey - Ramsey, Ozil, Lacazette e Aubameyang. E' un Arsenal iper-offensivo quello che fin dai primi minuti svela le sue intenzioni: fare la partita, indirizzare già stasera il discorso qualificazione. Il Napoli patisce il ritmo alto degli avversari, che giocano col baricentro molto avanzato e non danno a Koulibaly e compagni il tempo per ragionare, per far ripartire l'azione. La squadra di Ancelotti fatica ad affacciarsi dalle parti di Cech, l'Arsenal opera un pressing asfissiante e favorisce l'imprecisione in uscita degli ospiti: solo nel primo quarto d'ora si registrano un errore di Mario Rui, un altro di Hysaj, poi un altro ancora di Mario Rui, questa volta decisivo per sbloccare la partita. E' infatti al 15esimo che Ramsey intercetta una palla in verticale del portoghese e dà il via a una ripartenza bellissima, orchestrata da Ozil, Ramsey, Lacazette e Aubameyang e finalizzata dallo stesso gallese che dall'altezza del dischetto del rigore infila Meret.

Errore di Fabian Ruiz, gol di Torreira - I minuti successivi al gol dell'1-0 sembrano portare a una fase della partita da giocare su ritmi più compassati rispetto al primo quarto d'ora. In realtà, l'Arsenal è solo in attesa di un altro errore in uscita del Napoli, errore che arriva dai piedi di Fabian Ruiz dopo 24 minuti. Ingenuo il centrocampista spagnolo, che prima perde la sfera a favore di Torreira nella sua trequarti e poi si fa saltare dallo stesso ex Sampdoria, che con una conclusione dal limite dell'area batte Meret grazie anche alla decisiva deviazione di Koulibaly.

Il Napoli non c'è - La reazione della squadra di Ancelotti anche dopo il gol del 2-0 è praticamente inesistente, si intravede solo nei secondi finali. Non cambia il canovaccio della partita perché il Napoli non è tranquillo, non riesce a tenere il controllo del pallone per più di 20-30 secondi. E inevitabilmente si espone alla furia dei gunners, che all'intervallo sono avanti di due gol. Meritatamente.