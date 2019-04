© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra gli assi dell'Arsenal c'è senza dubbio Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante di livello mondiale, ex Milan e vicino al Napoli in passato. Le strade tornano ad intrecciarsi perché ora quel Napoli che un tempo voleva lo sfiderà. L'ex agente del guineano, Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisognerà fare una partita attenta, non come quella del Napoli nelle ultime due partite. Sono stati persi i riferimenti in difesa. A Londra ci vorrà una squadra accorta. Il Napoli voleva per primo Aubameyang, quand'era prima al Saint-Étienne e poi al Dortmund. E' un giocatore veloce, dovrebbero stare molto attenti. I suoi 12 milioni netti annui sono troppi per il Napoli".