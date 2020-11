Arsenal, Lacazette ha detto no alla Roma in estate. Vuole vincere e convincere a Londra

vedi letture

Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, ha detto no ad una ricca offerta della Roma in estate secondo quanto riportano rumours inglesi. Il Sun in particolare rivela che i giallorossi si sono rivolti ai Gunners, con cui hanno rapporti eccellenti, nella ricerca di un centravanti di valore, ma il francese non ne ha voluto sapere di lasciare Londra.