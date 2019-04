Sono quattro gli indisponibili per Unai Emery in vista della sfida di domani contro il Napoli: l'Arsenal al San Paolo non avrà a disposizione Bellerin, Welbeck, Suarez e Holding. Uscito al termine del primo tempo della sfida contro il Watford, Lucas Torreira non è al meglio e dovrebbe lasciare il posto a Xhaka in mezzo al campo al fianco di Ramsey.

Probabile formazione Arsenal (3-4-1-2) - Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.