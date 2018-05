Arsenal-Lichtsteiner, manca solo la firma: l'annuncio prima del Mondiale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ormai manca solo la firma: dopo sette stagioni in bianconero la nuova dimora di Stephan Lichtsteiner, il pendolino instancabile della corsia destra, sarà Londra, sponda Arsenal. Salutata la Juve (lo svizzero era in scadenza di contratto) si è accasato in Inghilterra, anche se all’inizio sembrava diretto verso altri lidi. Lichtsteiner si legherà alla squadra di Emery per una stagione. L’accordo è stato raggiunto, l’ufficialità arriverà a breve, mentre Stephan sarà impegnato a preparare il Mondiale con la sua nazionale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.