Arsenal-Milan 1-1 all'intervallo. Ai rossoneri servono due gol nella ripresa

Punteggio pari all’Emirates Stadium tra Arsenal e Milan, 1-1 all’intervallo. E il primo tempo, in pratica, è tutto negli ultimi dieci minuti. Fino ad allora una mezza occasione per i rossoneri al primo minuto con Silva, poi più Arsenal che Milan. A sbloccare la gara sono però gli ospiti, con la bella rete di Hakan Calhanoglu che riscalda l’atmosfera. E sveglia i Gunners: Welbeck entra in area, inciampa su Rodriguez o più probabilmente su se stesso, l’arbitro Eriksson decide per il rigore. Trasforma lo stesso attaccante, 1-1 per l’Arsenal. Che resta il punteggio al 45’, nonostante i padroni di casa vadano molto vicini al raddoppio a tempo praticamente scaduto con Wilshere.