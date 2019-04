Arsenal-Napoli, Emery scherza: "Vince Ancelotti a mani basse, 0 dubbi"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Tutto pronto per Arsenal-Napoli, che sarà anche la sfida di Unai Emery a Carlo Ancelotti. Raggiunto da Sky, il tecnico dei Gunners scherza così: "Vince lui a mani basse, non ho dubbi. Sappiamo che sarà dura, la partita è equilibrata, ci sono il 50% di possibilità di superare il turno, ma abbiamo molta voglia di vincere. Rispettiamo tanto il Napoli, ma abbiamo molta fiducia in noi stessi".

Cosa avete guardato del Napoli?

"Tutto il possibile. Abbiamo visto le loro partite europee e quelle in campionato, in cui gli azzurri sono secondi, con distacco dalla Juve, è vero, ma anche da quelle dietro.. Il Napoli è un'ottima squadra, molto organizzata e solida negli ultimi anni. Ha esperienza per far bene in questa partita".