Arsenal-Napoli in EL, le aperture inglesi: "Sorteggio horror per i Gunners"

© foto di Image Sport

Non è certamente un buon sorteggio quello che l'urna ha riservato all'Arsenal: i Gunners fronteggeranno il Napoli in quello che un paio di tabloid definiscono "sorteggio horror". Per Daily Mail e Mirror la sfida sarà difficile, mentre per il Chelsea l'urna è stata sicuramente più benevola, con l'accoppiamento allo Slavia Praga. Di seguito i titoli dell'edizione online dei maggiori quotidiani britannici dedicati all'incrocio europeo tra azzurri e londinesi (già affrontatesi nel 2013, ma in Champions):

London Evening Standard: "Arsenal contro Napoli ai quarti di finale di Europa League"

Daily Mail: "Sorteggio duro per l'Arsenal: ai quarti c'è il Napoli"

Daily Mirror: "L'Arsenal di fronte alla difficile sfida al Napoli"

Guardian: "Europa League: l'Arsenal alla prova Napoli"

The Sun: "Sorteggio horror: l'Arsenal affronta il Napoli"

Daily Telegraph: "Sorteggio da incubo per l'Arsenal, che pesca il Napoli".