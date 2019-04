Arsenal-Napoli, Lacazette: "Quest'anno vogliamo arrivare in fondo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, Alexandre Lacazette, ha parlato anche delle aspettative per il finale dell'Europa League, obiettivo fallito l'anno scorso dopo l'eliminazione in semifinale contro l'Atletico Madrid: "L'anno scorso abbiamo fallito l'obiettivo della finale, quest'anno vogliamo andare avanti il più possibile e possiamo farlo giocando al meglio partite come quella di domani. Meglio in casa? Noi siamo forti anche lontano da Londra, dipende tutto da noi".