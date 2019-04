Arsenal-Napoli, le formazioni: Ancelotti senza sorprese. Gioca Insigne

Mister Carlo Ancelotti schiera i suoi col classico 4-4-2 e conferma le indiscrezioni della vigilia, con Lorenzo Insigne titolare al fianco di Dries Mertens. Davanti a Meret ci saranno Hysaj e Mario Rui sugli esterni con Maksimovic-Koulibaly coppia centrale, mentre a centrocampo la linea formata da Callejon, Allan, Fabian e Zielinski.

In casa Arsenal invece confermata la presenza di Mesut Ozil dietro alla coppia Lacazette-Aubameyang. Il tedesco nelle ultime ore era dato in ballottaggio con Ramsey, ma alla fine il gallese fa un passo indietro e si schiera al fianco di Torreira nella linea mediana a 4 lasciando proprio all'ex Real Madrid il compito di inventare e innescare le punte.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens

