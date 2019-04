Arsenal-Napoli, sarà riscatto azzurro? I pareri dalla sala stampa Emirates

Fonte: Dall'inviato a Londra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli scende in campo domani all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal. Una finale anticipata, per certi versi, ai quarti di Europa League. Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha risposto a chi gli chiedeva della possibile scossa in arrivo per la sfida ai gunners, mentre gli inviati di Tuttomercatoweb.com a Londra hanno ascoltato il parere di alcuni colleghi presenti nell'impianto londinese.

Riuscirà il Napoli a ricollegare la spina dopo le ultime uscite contro Empoli e Genoa?

Irma D'Alessandro, Sportmediaset - "Mi aspetto una vera e propria scossa, la dichiarazione di Ancelotti è stata particolare. E' stata esplicita, se non dovesse arrivare la scossa sarebbe una delusione come lo sarebbe l'eventuale eliminazione".

Antonio Giordano, Corriere dello Sport - "Ci sarà la scossa, il Napoli scenderà in campo dall'inizio per affondare subito il colpo".

Carmine Martino, Radio Kiss Kiss Napoli - "Credo che il Napoli riesca a riscattare le recenti apparizioni. Per certi versi è una vigilia come Atl.Madrid-Juventus, i bianconeri dovevano addirittura rimontare e non arrivavano da un buon momento. Con quel successo, la Juve è ripartita. Spero riesca a farlo anche il Napoli di Ancelotti".

Roberto Ventre, Il Mattino - "Mi aspetto una gara importante, ovviamente il risultato dipende da tanti fattori. Il Napoli risponderà alla grande e metterà alle spalle le ultime prestazioni non positive".