Arsenal, per Wenger incubo europeo. 22 partecipazioni, zeru titoli

© foto di J.M.Colomo

Si conclude senza neanche un successo europeo la lunga carriera di Arsene Wenger come tecnico dell'Arsenal: in 22 anni di carriera, tra alti e bassi in patria, i Gunners hanno raccolto solo un secondo posto in Champions League, sconfitti dal Barcellona ben dodici anni fa, nella finale di Parigi. Sei anni prima invece i Gunners avevano collezionato il miglior risultato in Coppa UEFA, un'altra sconfitta in finale, stavolta contro il Galatasaray. Poi tante esclusioni agli ottavi, diverse umiliazioni contro Barcellona e Bayern Monaco, fino alla mancata qualificazione alla Champions e il buon cammino in Europa League di quest'anno. Fermato però dall'Atletico Madrid in semifinale, coi Gunners ancora vittima di troppe incertezze difensive. Per dirla alla Mourinho (personaggio e sportivo agli antipodi dell'alsaziano), zeru titoli insomma. Con l'ennesima delusione della peggiore stagione sotto la sua gestione, l'Arsenal chiude un cerchio e dovrà ripartire da zero o quasi nella prossima stagione.