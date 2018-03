Arsenal, Ramsey: "Il Milan ha qualità ed è migliorato con Gattuso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal, ha parlato insieme ad Arsene Wenger in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Questo il suo pensiero sui rossoneri: "Sono una squadra di qualità, l'abbiamo visto all'andata. Col nuovo allenatore stanno facendo molto bene, dovremo essere concentrati sin dall'inizio".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.